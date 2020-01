Wollstübchen in Wegberg-Gerichhausen : Ein Herzensanliegen, Armen zu helfen

Marita Schmidt (von links), Giesela Klois, Ute Bodden und Andrea Dippold handarbeiten sehr gerne und verbinden es mit einem guten Zweck. Foto: Nicole Peters

Wegberg Rund ein Dutzend Frauen aus dem Wollstübchen in Wegberg-Gerichhausen verbinden ihre Freude am Handarbeiten mit dem guten Zweck: Sie spenden Kleidung und Decken an Bedürftige im westafrikanischen Burkina Faso.

Von Nicole Peters

Giesela Klois hat ihren Kundinnen die Projekte und Einrichtungen der Organisation A.M.P.O. in der Hauptstadt Burkina Fasos, Ouagadougou, direkt zur Eröffnung ihres Lädchens „Das Wollstübchen“ vor fünf Jahren vorgestellt. Entsprechend sind zwei Frauen des Strickkreises genau so lange schon mit dabei. Insgesamt sind es vier, die regelmäßig Kleidung und Decken für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stricken und häkeln sowie zehn, die sich mehr oder weniger regelmäßig einbringen. Es sei für sie wichtig, dass die Waren garantiert bei den bedürftigen Menschen ankommen und sie so etwas Gutes tun können, betonen vier von ihnen bei einem Treffen.

Diese Unterstützung ist für alle eine Herzensangelegenheit. Marita Schmidt war zur Eröffnung des Lädchens am 4. September 2014 dabei gewesen und hatte so das soziale Projekt kennengelernt. Da sie zuvor immer viele Handarbeiten gemacht hatte, besaß sie noch viel Wolle und legte dazu mit Spendenwolle direkt los, erinnert sie sich. Mit großem Eifer häkelt sie Jäckchen und passende Mützen für Kinder, Kleidung für Jugendliche, ab und zu Schals sowie kuschelige Decken. Andrea Dippold besucht bereits seit vier Jahren Kurse des Lädchens und hat jetzt angefangen, Decken zu stricken und zu häkeln. „Dann haben sie wieder etwas Warmes zum Zudecken, denke ich, wenn ich am Arbeiten bin“, erzählt sie, „die Decken sind für Kinder und deren Familien.“ Auch Ute Bodden hat Freude an den Handarbeiten. Sie ist nochmal Oma geworden und ist damit direkt wieder in der Kleinkind-Wäsche-Thematik drin. So strickt sie Decken und Mützen, aber auch Kleinkindersachen. „Man weiß, dass die Sachen gebraucht werden und wenn die Menschen sie verkaufen können, kriegen sie wieder Geld rein: Es ist für die gute Sache und macht allen Spaß.“ Dabei ist Giesela Klois der Motor des Handarbeitskreises. Sie hatte sich zunächst, zu dieser Zeit in Nord-Hessen wohnend, ab 2010 für die Organisation „Save the Children“ mit dem Anfertigen von Mützen für Säuglinge engagiert. Als sie einen Film über die Arbeit von A.M.P.O. sah, setzte sie sich ab 2011 mit mehreren Frauen für deren Projekte und Einrichtungen ein. Nach ihrem Umzug nach Wegberg fuhr sie in gleicher Weise weiter fort.

Info Handarbeiten für A.M.P.O. Spendenwolle Um für die Projekte und Einrichtungen von A.M.P.O. stricken und häkeln zu können, wird Spendenwolle in verschiedenen Qualitäten und Farben benötigt. Es werden auch Wollreste verwendet und Pullover aufgeribbelt. Kontakt Das Wollstübchen, Neuhofstraße 5, Wegberg-Gerichhausen, Telefon 02434 9934349 www.sahel.org