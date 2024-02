Eine musikalische Flussfahrt Was ist denn eigentlich am Rhein so schön?

Schließlich legt das virtuelle Schiff mit Musikern und Publikum in Köln an. Eine Referenz an Willi Ostermann und seinen Weg „zu Foß noch Kölle“ darf nicht fehlen, das Publikum schunkelt mit. Wie es denn auch oft in das Konzert mit einbezogen wird: als Stichwortgeber, als – laienhafter – Backgroundchor oder als swingende Fingerschnipser. Zum Anlegepunkt Köln wird denn auch die Sage der Heinzelmännchen zuerst erzählt, und dann herrlich im „Heinzelmännchen-Bop“ rhythmisch vertont, übrigens wie auch viele andere Stücke, eigens komponiert von Wolfgang Wittmann. Schließlich gelangt man an den Niederrhein und trifft dort dessen berühmtes „Schwarzes Schaf“, Hanns Dieter Hüsch, der über den dortigen Menschentypus witzelte, er wisse nichts, könne aber alles erklären.