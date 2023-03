Wolfgang Wittmann in Wegberg Auf den Spuren der Nacht

Um dem Abend eine dramaturgische Form zu geben, hält sich Wittmann an den deutschen Verleger eines großen Konversationslexikons von 1840, Johann Heinrich Zedler aus Leipzig. Dieser teilt die Nacht in sieben Teile ein, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Mit Heinrich Heine besingt er nun ein seufzendes Fräulein in romantischer Szenerie am abendlichen Strand, und bremst sogleich die allzu besinnlichen Gefühle. Das liegt Wittmann im Blut: das leicht Hingetupfte einer Stimmung in einem Gedicht, um es dann mit einer nachgeschobenen amüsierenden Bemerkung zu brechen.