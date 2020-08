Feuerwehr Wegberg im Einsatz : Wohnung an der Wildenquelle brennt aus

Wildenrath Nachdem in Wildenrath eine Wohnung ausgebrannt ist, nimmt die Polizei Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.

Ein Feuer hat am Dienstag, 13. August, in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „An der Wildenquelle“ in Wildenrath einen großen Schaden verursacht.