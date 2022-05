Wohnraum in Wegberg : SPD und Linke bringen Erbpacht ins Spiel

Das Maaseiker Dreieck entwickelt ein Investor. SPD und Linke möchten andere Wege gehen, um Wohnraum in Wegberg zu schaffen. Foto: Gronau Plan GbR

Wegberg SPD und Die Linke möchten, dass sich auch einkommensschwächere Familien Wohnungs- und Hauseigentum leisten könnten. Ein geeignetes Instrument könnte eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft sein, glauben die beiden Fraktionen.

Die Fraktionen von SPD und Die Linke möchten bei der Entwicklung von Wohnraum in Wegberg neue Wege gehen. Dazu haben sie einen gemeinsamen Antrag gestellt, über den der Stadtrat entscheiden soll. Er zielt darauf ab, die Verwaltung damit zu beauftragen, „Wege aufzuzeigen, die zu einer nachhaltigeren Wohnungs- und Bodenpolitik führen“. Und weiter heißt es in dem Schreiben an Bürgermeister Michael Stock, das die Fraktionsvorsitzenden Ralf Wolters (SPD) und Tobias Becker (Die Linke) unterzeichnet haben: „Hierbei soll sie insbesondere die Vermietung städtischer Wohnungen und die Überlassung städtischer Grundstücke im Wege des Erbbaurechts in den Blick nehmen“.

Nach Ansicht der beiden Fraktionen stelle die Stadt Wohnungssuchenden ausschließlich Grundstücke aus ihrem Bestand zum Erwerb an oder schaffe Planungsrecht für Investoren, die ihre Grundstücke an Bauwillige veräußern. Die Veräußerung städtischer Grundstücke führe aber nur zu einem einmaligen Gewinn, so SPD und Die Linke. Wäre die Stadt hingegen in der Lage, eigene Häuser zu vermieten oder Grundstücke in Erbpacht zu vergeben, „sollten dauernde und regelmäßige Einnahmen zu erzielen sein, ohne dass die Stadt wertvolles Eigentum verliert“, argumentieren die Fraktionen. „Dies führt auch zu mehr Generationengerechtigkeit durch den langfristigen Erhalt städtischen Eigentums.“

Eine Vergabe städtischer Grundstücke im Wege des Erbbaurechts hätte laut SPD und Die Linke darüber hinaus den Effekt, dass sich auch einkommensschwächere Familien Wohnungs- und Hauseigentum leisten könnten. Ferner sollten Grundstückseigentümer wie zum Beispiel die Kirchen, Landwirte oder Projektentwickler „für die Potenziale des Erbbaurechts aktiviert werden“, um Bauland im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung bereitzustellen. Im Rahmen einer möglichen Prüfung durch die Verwaltung sollten gleichzeitig Überlegungen angestellt werden, ob eine kommunale oder interkommunale Wohnungsbaugesellschaft die beschriebenen Aufgaben übernehmen könnte.

Wohnraum ist in Wegberg sehr begehrt. Aktuell in der Vermarktung befindet sich das Baugebiet Auf dem Kamp, dritter Bauabschnitt, in Arsbeck. Derzeit noch in der Planungsphase sind die Baugebiete in Uevekoven (Barbarastraße), Dalheim (Rödgener Straße) und in Wegberg („Wohnen an der Schwalm“, Venloer Straße).

(stva)