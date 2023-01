Wohngemeinschaft für Mutter und Kind in Klinkum Junge Mütter finden neuen Lebensmut

Zur Ruhe kommen. Nicht mehr streiten müssen, keinen Druck mehr verspüren, den der Ex-Freund täglich auf sie ausübte und der ihr das Leben schwer machte. Mandy Zimmermann (Namen von der Redaktion geändert) ist froh, in der teilstationären Wohnstätte des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Klinkum untergekommen zu sein. Seit November wohnt die 28-Jährige in dem geräumigen Haus am Ortsrand. Hier bildet sie mit zwei anderen Bewohnerinnen eine Wohngemeinschaft. Schritt für Schritt tastet sich die junge Frau in ein harmonisches Leben zurück. Ihr erstes Fazit klingt vielversprechend: „Ich merke, dass ich besser gelaunt und nicht mehr gestresst bin“, sagt Mandy Zimmermann und lächelt.