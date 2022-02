Wohngebiete in der Planung : Wo Wegberg wachsen soll

In dieser Woche haben die vorbereitenden Erdarbeiten für den dritten Bauabschnitt im Baugebiet „Auf dem Kamp“ in Arsbeck begonnen. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg Im Wohngebiet „Auf dem Kamp“ in Arsbeck haben gerade die Erdarbeiten begonnen. Dort entstehen 60 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Vermarktung rückt aber auch an anderen Stellen in der Stadt näher.