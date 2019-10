Wohn- und Gewerbegebiete : Wohnen und arbeiten in Wegberg

Info

Die Flächen befinden sich unter anderem in fünf Bereichen des Wegberg Ovals (insgesamt 27,3 Hektar): Eckartstraße/Heinsberger Straße in Wildenrath (9,5 Hektar), an der Birgelener Bahn zwischen der Bundesstraße 221 und der Dalheimer Straße in Wildenrath (5,8 Hektar) sowie an der Grenze zum ehemaligen JHQ-Gelände in Rickelrath nahe der Holtmühle (12,7 Hektar) und zwischen Rath-Anhoven, Schönhausen und Isengraben (29,9 Hektar).