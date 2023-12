Winterliches Wegberg Adventsmärkte locken in die Stadt

Stimmungsvoller Budenzauber in der Innenstadt: Werbegemeinschaft und die Initiative St. Martin hilft verwandelten die Fußgängerzone sowie den Hof des ehemaligen Karmeliterklosters am Wochenende in vorweihnachtliche Treffpunkte. Marion Müller-Platz als Vorstandssprecherin der Wegberger Werbegemeinschaft eröffnete den traditionellen Adventsmarkt am Brunnen mit dem stellvertretenden Bürgermeister Georg Schmitz.