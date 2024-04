Birgeler Urwald Das sagen Naturschützer zum Windradbau

„Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will“ – diesen Ausspruch von Reinhold Messner können die Mitglieder der Bürgerinitiative „Rettet den Birgeler Urwald“ genauso unterschreiben. Gleichzeitig betont Melanie Deibl aber: „Wir sind nicht per se gegen alternative Energiegewinnung und auch nicht gegen Windkraft. Sie sollte nur nicht auf Kosten der Natur entstehen. Es ist einfach nicht mal eben so gerechtfertigt, einen Wald, der Sauerstoff produziert und einen großen Nutzen für die Artenvielfalt hat, für Windräder zu opfern.“