Wilde Müllhalde in Wegberg „Wir zahlen für den Müll anderer Leute“

Was zählt eigentlich alles zum Sperrmüll? Diese Frage dürfte sich der ein oder andere Bürger auch in Wegberg bereits gestellt haben. Wer über die Internetseite der Stadt Sperrmüll anmelden möchte, wird auf die Internetpräsenz der zuständigen Firma Schönmackers aus Kempen geleitet. Dort steht geschrieben: „Im Allgemeinen gehören zum Sperrgut lose Gegenstände, die Sie bei einem Umzug mitnehmen würden, die für eine Restmüll-Tonne zu groß und nicht mit dem Haus fest verbunden sind.“ Wer also versucht hat, den Sperrmüll anzumelden, dem sollten eigentlich keine Fragen mehr offen sein. Dass so manch einer bei einer zentralen Sperrmüllsammelstelle im Tannenweg in Beeck nicht nur seinen Sperrmüll ablädt, lässt die Vermutung nahe, dass der Anteil derer, die sich informiert haben, recht gering ist.