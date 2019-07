Versammlung zur Ortsgestaltung : Wildenrather wünschen sich Tempo 30

Wildenrath Wildenrather Bürger und Vertreter der Stadtverwaltung Wegberg besprachen während einer Dorfversammlung mögliche Ansätze für eine attraktivere Gestaltung rund um die ehemalige Bundesstraße 221 im Ortskern.

Von Anwohnern waren Themen zur Gestaltung des Ortsbildes an die Verwaltung gegeben worden, sagte Bürgermeister Michael Stock zu den Anwesenden im voll besetzten Raum, unter denen sich einige Vertreter aus der lokalen Politik befanden. Die Anregungen waren vom Technischen Beigeordneten Frank Thies aufbereitet worden. Auf einer Luftbildaufnahme war der Bereich, um den es im Weiteren gehen sollte, vorne auf Stellwänden zu sehen. Schnell wurde deutlich, dass es den Wildenrathern in erster Linie darum geht, dass das Tempo der Fahrzeuge abgesenkt wird. Zum Vorschlag von Thies, temporär Streifen für einseitigen oder beidseitigen Radverkehr auf der Heinsberger Straße aufzubringen, um die Situation zu testen, brachten die Zuhörer Bedenken ein. So wurde mehr Tempo aufgrund nicht parkender Autos – die Wege würden ein Halteverbot mit sich bringen, hatte Thies ausgeführt – befürchetet sowie ein Gefühl von Unsicherheit ohne separate Wegführung beschrieben. Vorschläge lauteten darüber hinaus, Schikanen wie bepflanzte Blumeninseln aufzustellen. „Der Radweg ist weniger wichtig als die Entschleunigung“, fasste ein Anwesender die Stimmungslage zusammen. Per Handzeichen sprach sich die überwiegende Mehrheit dabei für eine Rechts-Vor-Links-Regelung auf der Heinsberger Straße aus. Auch die Einrichtung einer Tempo-30-Zone in der gesamten Ortslage wurde gewünscht. Dazu wurde ein Zebrastreifen in Nähe der Bushaltestelle, Ortsausgang Richtung Dalheim, angeregt. Zudem sprachen sich die Bewohner bei Machbarkeit für Parkbuchten sowie Blumenkübel aus, die zur Entschleunigung des Verkehrs beitragen. Eine Begrünung, wie sie bereits an Grundschule und Dorfplatz vom Bauhof gepflanzt wurde, soll von dort ausgeweitet werden.