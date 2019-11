Goldhochzeit Ehepaar Acker in Wildenrath : Wildenrather Friseur-Ehepaar stark im Ort verwurzelt

Wildenrath Heinz-Peter und Monika Acker teilen die Passion für haarige Angelegenheiten: Beide sind gelernte Friseure. Und: Sie sind 50 Jahre lang verheiratet. Die Goldhochzeit wird natürlich gefeiert.

Der Friseursalon Acker ist in dritter Generation in Familienhand: So eröffneten Richard und Elisabeth Acker 1958 nach ihrem Umzug das Geschäft auf der Heinsberger Straße in Wildenrath. Sohn Heinz-Peter und Monika Acker – das Paar heiratete am 17. November 1969 kirchlich und feiert jetzt seine Goldene Hochzeit – übernahmen es 1970 und gaben es wiederum 2009 an Tochter Ulrike weiter. Zum Ehejubiläum wird am Samstag um 17.30 Uhr ein Dank-Gottesdienst in der Kirche St. Johann Baptist in Wildenrath gehalten. Die Feier mit Familie, Freunden und Nachbarn erfolgt tags darauf.