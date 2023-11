Unfall bei Wildenrath Waghalsiges Überholmanöver sorgt für zwei Schwerverletzte

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 28-Jähriger mit einem schwarzen Peugeot gegen 15 Uhr in Richtung Wassenberg und überholte dabei mehrere Fahrzeuge. Eine 46-Jährige aus Wassenberg kam ihm entgegen. Der 28-Jährige scherte zwar noch unmittelbar vor einem drohenden Zusammenprall wieder in seine Spur ein, dennoch sah sich die Frau durch das gefährliche Manöver zum Ausweichen gezwungen. Sie fuhr rechts in den Grünstreifen, um den Aufprall zu verhindern, verlor hierbei die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit dem Wagen eines 49 Jahre alten Wassenbergers zusammen. Beide mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.