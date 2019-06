Frühkirmes vom 28. Juni bis 1. Juli 2019 : Wies’n Gaudi und Kirmes in Merbeck

Merbeck Die St.-Maternus-Schützenbruderschaft Merbeck lädt zur Wies’n Gaudi ein.

Im Mittelpunkt der Kirmesfeierlichkeiten steht das Königispaar Daniel Kurzweg und Carina Schöpper. Ihm stehen die Ministerpaare Ralf und Ellen Schmidke sowie Karl-Heinz Blaankaert und Andrea Küsters zur Seite. Königsadjutant ist Markus Gerads. Am Kirmessamstag steht unter anderem das Errichten des Festmais beim König (17 Uhr) und am Zelt (17.30 Uhr) auf dem Programm. Nach der Heiligen Messe (9 Uhr), Kranzniederlegung und Gefallenenehrung geht es am Sonntag mit dem Kinderprogramm (12 Uhr) und dem großen Festzug durch den Ort mit Königsparade (17 Uhr) weiter. Am Kirmesmontag, 1. Juli, steht unter anderem ein gemeinsames Frühstück in den Gaststätten Timmermans und Schüppen in Schwaam auf dem Programm. Nach der Feldmesse im Zelt (11 Uhr) mit Ehrung verdienter Mitglieder der Bruderschaft steht um 15 Uhr der Vogelschuss auf dem Programm.