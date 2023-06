Vor 50 Jahren Wie Wegberg zur Stadt wurde

„Es war wie bei der Geburt eines Königskindes. 21 Böllerschüsse wurden auf historischem Boden vor der Burg abgefeuert. Und zwei Steinwürfe entfernt, im Rathaus, schlug Dr. Stakemeier, der Staatssekretär des nordrhein-westfälischen Innenministers, mit den Worten ‚Wegberg kann sich glücklich schätzen, schon jetzt den notwendigen Ausgleich Stadt-Land zu besitzen‘ eine neue Seite im Buch dieses über tausendjährigen Ortes auf.“ Das Datum der Böllerei (ohne Munition, in die Luft) war Donnerstag, 28. Juni 1973, wie es Folkmar Pietsch, damaliger Leiter der Lokalredaktion Erkelenz der Rheinischen Post, festhielt, der Anlass: Die Feier vor Ort der am Dienstag, 5. Juni 1973, erfolgten Ernennung Wegbergs zur Stadt. Die jährt sich nun zum 50. Mal – und wird am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr im Forum gefeiert.