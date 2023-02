Internationaler Workshop Wie Wegberg sinnvoll mit Wasser und Grünflächen umgehen will

In einem internationalen studentischen Workshop der Akademie für internationale Bildung Bonn (AIB-Bonn), der Pennsylvania State University und mit Unterstützung der Stadt Wegberg haben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen EF und Q1 des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums an einem Projekt rund um das Thema „Umgang mit Grünflächen und Wasser“ mitgearbeitet. Das Projekt war konkret auf den Wegberger Raum zugeschnitten. Ideen wurden entwickelt, Lösungen erarbeitet und eine Präsentation erstellt, die auf ein ganz spezielles Zielgebiet an der Schwalm ausgerichtet war.