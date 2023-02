Amphibienwanderung in Wegberg Wie der Nabu Kröten und Co. vor dem Tod rettet

Wenn der Winter allmählich zu Ende geht und es nachts nicht mehr friert, ist der richtige Zeitpunkt für den schützenden Arbeitseinsatz. Dann freut sich der Nabu-Vorstand über jede helfende Hand. Am Zaun entlang wurden dabei in regelmäßigen Abständen von zehn bis zwölf Metern Eimer im Boden eingegraben, in die Frosch & Co. plumpsen – ein einfaches Prinzip. Gabriele Kaufhold hat einen sogenannten Sammelplan aufgestellt, in dem die 20 Frauen und Männer eingetragen sind. Zweimal täglich kontrollieren sie die Eimer und entleeren sie. „Dann werden die Tiere von uns sicher über die Straße gebracht“, erklärt die Nabu-Chefin. Morgens kurz vor acht und abends zwischen 20 und 22 Uhr sind die Amphibien-Sammler unterwegs. Gabriele Kaufhold zeigt sich sehr zufrieden mit der starken Resonanz. Auch jüngere Menschen seien interessiert an der Hilfsaktion und hätten ihre Hilfe angeboten.