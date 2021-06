Werbegemeinschaft Wegberg : Streetfoodfestival und Eisbahn geplant

Wegberg Einige Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Andere hingegen dürfen stattfinden – Grund zur Freude für Familien.

Vor dem Hintergrund der Lockerungen in der Corona-Pandemie hat der Vorstand der Werbegemeinschaft Wegberg mit Blick auf den Veranstaltungsplan in diesem Jahre mehrere Entscheidungen getroffen.

Stattfinden soll hingegen das Streetfoodfestival (27. bis 29. August). Der Vorstand der Werbegemeinschaft bemüht sich derzeit darum, dass die Geschäfte in der Wegberger Innenstadt am Sonntag, 29. August, von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Der Adventsmarkt am 27. und 28. November soll stattfinden, ebenso der verkaufsoffene Sonntag am 28. November.