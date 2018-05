Wegberg: Weltberühmte Melodien zum Muttertag

Wegberg Für einen stimmungsvollen Muttertag sorgten das Salonorchester "Da Capo" und Bass-Bariton Huub Claessens beim Muttertagskonzert der Anton-Heinen-Volkshochschule. Es ist mittlerweile das traditionsreichste Konzert der VHS.

Mit einem vielfältigen Repertoire, das teilweise aus originalen, teilweise aus eigenen Arrangements weltberühmter Melodien bestand, verzauberte das Ensemble unter der Leitung von Ernest Frissen das Publikum im Wegberger Forum. Inzwischen hat sich das Salonorchester, bestehend aus sieben Berufsmusikern, die sich noch aus Studienzeiten an der Musikhochschule in Maastricht kennen, einen internationalen Ruf aufgebaut. Leiter ist seit über 30 Jahren Ernest Frissen, der ebenfalls langjähriger Dozent an der Kreismusikschule ist. Mit einem abwechslungsreichen Programm, einer Mischung aus Oper, Operette und Musical, die Frissen jedes Jahr aufs Neue selbst zusammenstellt, konnten die Instrumentalisten abermals überzeugen. So spielten sie unter anderem Mozarts "Eine kleine Nachtmusik", ein Walzerpotpourri aus der Operette "Czardasfürstin" (Emmerich Kálmán) und das irische Volkslied "Toss the Feathers".

Prominenter Gast beim Muttertagskonzert war in diesem Jahr Bass-Bariton Huub Claessens, international gefragter Opernsänger, der unter anderem bereits an der Staatsoper in Wien sang. Neben klassischen Stücken wie beispielsweise aus der Oper "Don Carlos" von Giuseppe Verdi oder aus Mozarts "Don Giovanni", sorgte er auch mit Liedern aus den Musicals "Showboat" (Jerome David Kern) und "Oh, Kay" (George Gershwin) für gesangliche Höhepunkte. Claessens, eigentlich als klassischer Sänger ausgebildet, tritt mittlerweile auch in Jazzclubs in seiner Wahlheimat Wien auf. Mit einigen dieser Jazzmelodien ("My Funny Valentine" von Richard Rodgers und Lorenz Hart sowie "Valse Vanité" von Rudy Wiedoeft) begeisterte er nun ebenfalls das Wegberger Publikum und zeigte dabei sein instrumentales Können auf dem Saxophon und dem Flügelhorn.