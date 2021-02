Aus Gründen des Infektionsschutzes : Weiterhin keine Präsenzgottesdienste in Wegberg

Weiterhin keine Präsenzgottesdienste in Wegberg

In der Kirche St. Peter und Paul Wegberg finden zurzeit keine Gottesdienste statt. Foto: Michael Heckers

Wegberg Wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie verzichten die Kirchen in Wegberg bis mindestens 14. Februar auf Präsenzgottesdienste.

Ausgenommen sind Beerdigungen und Taufen. Durch verschiedene Angebote, beispielsweise Video- und Textimpulse, werden die Menschen weiterhin begleitet. Die meisten Kapellen und Kirchen in der Pfarrei St. Martin bleiben bis zum 14. Februar zu bestimmten Zeiten geöffnet, damit jedem die Gelegenheit zum persönlichen Gebet gegeben ist. Die konkreten Zeiten können der Homepage oder den Aushängen an den Kirchen oder in Geschäften vor Ort entnommen werden.