Weihnachten in Beeck Stimmungsvolles Weihnachtssingen mit Georg Wimmers

Besinnlich und nachdenklich wurde es im letzten Teil des Konzerts, als Wimmers und Heinen den Wunsch nach Frieden auf Erden thematisierten und mit Johann Wolfgang von Goethe meinten, dass in allen Dingen hoffen besser ist als verzweifeln. Da wurde es still in der Kirche St. Vincentius, so still, dass sich die Besucher ergriffen an die Hände fassten und das „Stille Nacht“ andächtig summten, statt zu singen.