Weihnachtsmarkt in Wegberg findet unter 2G-Bedingungen statt : „Beeck leuchtet“ auch in schwieriger Zeit

„Beeck leuchtet“ auch in schwieriger Zeit

Weihnachtsmarkt in Wegberg findet unter 2G-Bedingungen statt

Beim Weihnachtsmarkt „Beeck leuchtet“ am 4. und 5. Dezember gelten die 2G-Regeln. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Der Beecker Weihnachtsmarkt findet am kommenden Wochenende unter 2G-Bedingungen statt - Besucher werden gebeten, sich zusätzlich im angrenzenden Testcenter noch einmal testen zu lassen.

(RP) Nach reiflicher Überlegung hat das Organisationsteam der Beecker Weihnachtsmarktes beschlossen, den Markt stattfinden zu lassen. Aufgrund der besonderen Lage des Kirchplatzes, auf dem sich der Markt befindet, sei eine Zugangskontrolle unter 2G-Bedingungen (nur Geimpfte und Genesene) leicht möglich. Zudem könne in Zusammenarbeit mit dem Testzentrum, das direkt neben dem Eingang des Marktes im Vincentiushaus seine Dienste anbietet, auch 2G plus umgesetzt werden, teilt das Organisationsteam mit. Auf dem Platz herrscht Maskenpflicht.

Alle Besucher werden am Eingang auf 2G geprüft und erhalten ein nicht entfernbares Bändchen, mit dem dann ein einfacher Zugang möglich ist. Die Veranstalter bitten alle Besucher, vor dem Marktbesuch einen Testtermin unter www.testcentrum-Wegberg.de zu vereinbaren, um Wartezeiten zu vermeiden. Eventuell auftretende Wartezeiten können aber mit einen Gläschen Glühwein überbrückt werden. Auch das am Samstag, 4. Dezember, um 18 Uhr unter der Regie des Kulturförderkreises Opus 512 in der Beecker Kirche stattfindende Konzert der Gruppe „Ouod Libet“ findet unter der 2G-Regel statt. Auch hier bittet der Veranstalter, vorher die Testmöglichkeit wahrzunehmen. Besucher mit Eintrittsbändchen des Weihnachtsmarktes haben freien Durchgang.