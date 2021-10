Wegberg : Weihnachtskonzert am zweiten Advent

Weihnachtskonzert am zweiten Advent

Wegberg Lange haben sie warten müssen, nach zwei Jahren findet am zweiten Advent endlich wieder ein Auftritt des Musikvereins Klinkum statt.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem letzten großen Auftritt möchte der Musikverein 1901 Klinkum e.V. am Sonntag, den 5. Dezember, in der Kirche St. Vincentius in Wegberg-Beeck mit seinem diesjährigen Adventskonzert einen Neustart wagen.