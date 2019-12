Weihnachtsgeschichten von den SiebenSchreibern Wegberg : Süßer die Glocken nie klingen

Wegberg Weihnachtsgeschichten Die Wegberger Autorengruppe SiebenSchreiber schenkt unseren Lesern sieben Geschichten, so wie diese von Anneliese Baatz.

„Alle Jahre wieder- hm hm hm“ – singend und summend geht Gerda gemütlich vom Friedhof in Richtung Park. Die Dämmerung hat eingesetzt. Im Park angekommen, ist es ihr ein wenig unheimlich. Treibt sich dort hinter den Büschen irgendjemand herum? Sie wird schneller. „Jetzt noch die Weihnachtsbestellung in der Buchhandlung abholen und nichts wie nach Hause.“

Plötzlich gehen alle Lichter aus. Ringsum Dunkelheit. „Oh, da hat man der Stadt den Strom abgesperrt“, schmunzelt Gerda, bevor sie von einer unsagbaren Kraft magisch in die Tiefen des Stadtweihers gezogen wird. Nach einer Weile findet sie sich in einem kargen kalten Raum wieder. Rechts und links von ihr Soldaten in einer Ritterrüstung. Gerda möchte schreien, sprechen. Kein Laut dringt aus ihrer Kehle. Da ertönt eine tiefe Stimme: „Hab keine Angst Menschenkind, heute feiern wir Weihnachten in dieser schönen alten Burg. Komm mit, vertrau mir.“