Weihnachtsgeschichten von den SiebenSchreibern – Günter Arnolds : Wo ist Weihnachten?

Wegberg Die Autorengruppe SiebenSchreiber schenkt unseren Lesern anlässlich der Festtage sieben Gedichte und Geschichten. Den Anfang der Reihe einen Tag vor Heiligabend macht Autor Günter Arnolds mit seinem Gedicht „Wo ist Weihnachten“. Er hat bereits zwei Bücher veröffentlicht.

Schon lange lebt dort eine Familie mit Namen Nassar an diesem Ort, auf diesem Hügel den sie ihren Weinberg nennen

Sie leben nicht in Häusern die sie nicht bauen dürfen sie leben in Höhlen auf ihrem Weinberg

Als Palästinenser sind sie Minderheit in Israel als Christen sind sie Minderheit in Palästina

Doch all dies tun sie nicht

am Eingang zum Weinberg ein Stein

dort steht in vielen Sprachen:

Wir weigern uns, Feinde zu sein