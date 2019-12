Weihnachtsgeschichten der SiebenSchreiber Wegberg : Es begab sich aber zu der Zeit

Wegberg Weihnachtsgeschichten Die Wegberger Autorengruppe SiebenSchreiber schenkt unseren Lesern anlässlich der Festtage sieben Gedichte und Geschichten. Inga Lücke zeigt erstaunliche Parallelen zwischen der heutigen und der Zeit Jesu auf – aber auch erschreckende Veränderungen, die unsere Welt im Griff haben.

Josef war mit seinem Weibe auf dem Weg nach Bethlehem, als die Stimme des Erzengels Anonymus aus dem Himmel rief: „Josef, Maria, wohin des Wegs? Ihr seht so erschöpft aus!“ Josef hob seinen Blick gen Himmel: „Wir müssen auf Geheiß des Kaisers Augustus nach Bethlehem. Er will alle Menschen schätzen.“ Der Erzengel mahnte sie: „Geht nicht weiter, sucht eine ruhige Herberge für Marias Niederkunft und versteckt Euch, denn diese Schätzung ist für niemanden gut außer für den Kaiser. Er will sich seiner Steuern versichern, auch von den Ärmsten. Darum widersetzt Euch!“ Maria und Josef zuckten resigniert mit den Schultern: „Wir müssen gehorchen“ und zogen weiter gen Bethlehem.

Der Erzengel Anonymus war frustriert. Sahen sie die Gefahr nicht? Oder trauten sie sich nicht, Widerstand zu leisten? Resigniert zog er sich zurück und beobachtete die Welt nur von Weitem. Doch dann, im Jahr 1983, wurde er hellhörig. Es war wieder eine Schätzung geplant, dieses Mal in Deutschland. Kindergärten würden sie errichten, wo Bedarf ist, neue Krankenhäuser und Kläranlagen bauen. All dieses versprach die Regierung. Da erhob der Erzengel seine Stimme und warnte die Menschen abermals: „Sie wollen Euch gläsern machen, damit Ihr berechenbar seid. Die Versprechungen sind ein Vorwand. Die Volkszählung ist für die Regierung gut und nicht für das Volk. Widersetzt Euch!“ Anonymus hoffte inständig, dass die modernen Menschen mehr auf ihn hören als damals Maria und Josef. Und tatsächlich: Sein Herz raste vor Freude, als er an vielen Türen einen Aufkleber fand: „Volkszählung – Nein danke“. Seine Worte haben Gehör gefunden! Als dann per Gerichtsbeschluss die Volkszählung verboten wurde, ging ein breites Lachen über sein Gesicht. Glücklich flog er in den Himmel zurück und tummelte sich dort unbeschwert zwischen den Wolken.