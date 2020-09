Haus Sankt Georg in Wegberg-Watern : Junge Erwachsene starten bei Pfadfindern in Freiwilligen-Jahr

Watern Ein Jahr für mich: In der Jugendbildungsstätte Haus Sankt Georg haben vier junge Erwachsene ihr Freiwilliges Jahr begonnen. Die Motivationen sind ganz unterschiedlich.

Oft wissen die Jugendlichen aber noch gar nicht, wie es für sie weitergeht. So war es auch bei Marc aus Wuppertal. Da er sich sehr für Pflanzen und Tiere interessiert, entschied er sich für ein FÖJ im Haus Sankt Georg. Jetzt kann er sich draußen in der Natur ausprobieren. Das kann auch Kara aus Mönchengladbach machen. Sie macht ebenfalls das FÖJ und möchte danach studieren. Justus aus Viersen ist da schon etwas weiter. Er hat bereits ein Jahr in den Niederlanden studiert und möchte sich jetzt im Rahmen des BFD neu orientieren. Auch Simon macht das BFD. Er wollte nach dem Abitur einfach mal was anderes machen, außer lernen und Klausuren schreiben.