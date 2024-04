Dachsbau unter den Gleisen Bahnstrecke zwischen Wegberg und Arsbeck gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Mönchengladbach und Dalheim, auf der ausschließlich der RB34 verkehrt, war im vergangenen Jahr schon in die Schlagzeilen geraten. Denn unter den insgesamt 96 bewerteten Linien war die RB34 Kostenpflichtiger Inhalt die unpünktlichste in ganz NRW. Nur in 55,5 Prozent der Fälle kommt die Bahn pünktlich am Bahnhof an. Pünktlich, das bedeutet für das Portal mit einer Verspätung von weniger als vier Minuten. Das ging aus dem SPNV-Qualitätsmonitor hervor, den das vom Land NRW und den Verkehrsunternehmen betriebene Portal „mobil.nrw“ regelmäßig herausbringt. Auch der Bahnhof Arsbeck sorgte kürzlich für negative schlagzeilen. Nur zwei Bahnhöfe im Rheinland sind schlechter bewertet.