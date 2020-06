Streetwork in Wegberg : Gefragte Hilfe auf sechs Beinen

Birthe Wernery leistet seit Januar 2019 Straßensozialarbeit in Wegberg. Labrador-Rüde Sam begleitet sie häufig dabei. Foto: Michael Heckers

Wegberg Schlechter ÖPNV, wenig Freizeitangebote: Für viele junge Leute hat die Stadt Wegberg offenbar wenig zu bieten. Das geht zumindest aus dem Jahresbericht der Streetworkerin hervor. Es wurde aber auch eine Reihe von Projekten mit Unterstützung der jungen Leute erfolgreich umgesetzt.

Labrador-Rüde Sam (3) ist gerne mit seinem „Frauchen“ Birthe Wernery (29) unterwegs. Der Hund hilft der Streetworkerin dabei, mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen, die sich auf den Straßen in Wegberg und in den Außenorten aufhalten. Der Hund macht den Smalltalk und das „ins Gespräch kommen“ leichter. Es hat also einen Grund, warum der Jahresbericht zum Streetwork den Untertitel „Hilfe auf sechs Beinen“ trägt. Doch die vielen Sozialraumbegehungen und unerwarteten Situationen strengen den Labrador-Rüden auch sehr an, so dass Birthe Wernery ihrem Hund mehr Auszeiten gönnte und den Vierbeiner vorübergehend nicht mehr so häufig mitnahm.

In ihrem Jahresbericht zeichnet Birthe Wernery ein detailliertes Bild von der Straßensozialarbeit in der Mühlenstadt. Das Alter der Hauptzielgruppe der jungen Leute erstreckt sich von 13 bis 25 Jahre. Wernery hat Kontakt zu weit mehr als 100 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sie betreute 21 intensive Einzelfallhilfen, hinzukommen Kurzberatungen und Gruppengespräche während der Sozialraumbegehungen. Sie suchte vor allem Jugendliche an folgenden Orten auf: Fußgängerzone, Busbahnhof und der angrenzende Stadtpark, Rathausplatz, Gelände rund ums ehemalige Sankt Antonius Krankenhaus, Treffpunkt an der Schwalm, Skaterplatz, Spielplatz „In der Heide“ hinter der Tankstelle an der Beecker Straße, Gelände rund ums Schulzentrum und das Übergangswohnheim an der Nordstraße in Arsbeck.

Info Einblick in ein vielfältiges Tätigkeitsfeld In der Einzelfallhilfe der Straßensozialarbeit wurden laut Bericht von Birthe Wernery unter anderem folgende Leistungen erbracht: ▶ gesetzliche Betreuungen initiiert ▶ Überleitungen zum Jugendamt begleitet ▶ Postangelegenheiten sortiert und „übersetzt“ ▶ Termine bei der Schuldnerberatung, dem Jobcenter, beim Sozialamt, Ärzten oder der Bewährungshilfe vereinbart und begleitet ▶ Unterlagen zur Anmietung einer Wohnung zusammengestellt ▶ Wohnungsbesichtigungen begleitet ▶ Bewerbungsunterlagen erarbeitet ▶ Umgangsformen mit Geld besprochen

Alarmierend klingt, dass die Beobachtungen und Gespräche mit unterschiedlichen Vertretern von Einrichtungen und Institutionen sowie der Zielgruppe der Jugendlichen ergaben, dass Wegberg für die jungen Leute äußerst unattraktiv ist, wie es in dem Bericht heißt. Der Öffentliche Personennahverkehr sei besonders abends und an den Wochenenden schlecht, in der Freizeit gebe es zu wenige Angebote für junges Publikum. Zugleich wollen die jungen Leute über ihre freie Zeit flexibel verfügen, Termine seien für viele zu starr. Dass es immer wieder zu Spannungen zwischen Jugendgruppen und Anwohnern kommt, erklärt Birthe Wernery mit der engen Bebauung im Zentrum von Wegberg. Es werde fortlaufend an der Bereitschaft gearbeitet, sich an einen Tisch zu setzen.

Ein besonders wichtiger Treffpunkt ist für die jungen Leute der Skaterplatz in der Nähe des Stadions. Der Skaterplatz habe sich zeitweise in einem desolaten Zustand befunden. Die jungen Leute brachten sich in mehreren Workshoptreffen ein, um sich für ihre Anliegen einzusetzen, berichtet Wernery. So wurde die Skaterhütte nach einem Brand in Kooperation mit der evangelischen mobilen Jugendarbeit wieder aufgebaut, und es wurden Treffen organisiert. Außerdem standen die Schools-Out-Party, eine Nacht im Grenzlandringbad und das vom Land NRW geförderte Projekt „Kreatives Sitzen – sit down and relax“, bei dem die jungen Leute Betonhocker fertigten und diese kreativ gestalteten, auf der Aktivitätenliste. Außerdem nahmen zwölf Jugendliche an einem Graffiti-Projekt am Parkplatz der Venloer Straße und einem ähnlichen Projekt an der Skaterhütte teil.