Wegbergs Kämmerin im Interview : Steuererhöhungen sind das letzte Mittel

Sonja Kühlen, Kämmerin der Stadt Wegberg, hat den Auftrag erhalten, einen Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 aufzustellen. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wegberg Um die Finanzsituation der Stadt zu verbessern, müssen Ressourcen eingespart werden, sagt Kämmerin Sonja Kühlen. Sorge bereiten ihr unkalkulierbare Kostensteigerungen bei Bauprojekten.

Die Stadt Wegberg will möglichst schnell raus aus dem Haushaltssicherungskonzept, in dem sich die Stadt seit sieben Jahren befindet. 2024 soll es planmäßig soweit sein. Allerdings dämpfen die Querelen um den aktuellen Haushaltsplan die Erwartungen. Im Rat fand sich keine Mehrheit für den Entwurf, den Bürgermeister Michael Stock vorgelegt hatte, Kämmerin Sonja Kühlen befürwortet den neuen, politisch forcierten Ansatz, erst klare Ziele zu definieren und dann zu planen. Eine Erhöhung der Grundsteuer B kann sie indes nicht ausschließen.

Frau Kühlen, nachdem der Haushaltsentwurf für dieses Jahr keine Mehrheit im Rat gefunden hat, sind Sie damit beauftragt worden, einen Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 aufzustellen. Was genau bedeutet das für die Kämmerei?

Kühlen Im Grunde planen wir ohnehin vierjährig in jeder Haushaltsplanung und setzen nun direkt den Schwerpunkt auf zwei Jahre, sodass wir das darauffolgende Jahr näher betrachten müssen. Jetzt ist es so, dass das Jahr mit absolut unkalkulierbaren Ereignissen gestartet ist und viele Städte mit ihrer bisherigen Haushaltsplanung – vor allem aufgrund der gestiegenen Kosten – nicht mehr zurechtkommen. Von daher lassen sich in einem neuen Haushaltsentwurf Ansätze direkt korrigieren.

Können Sie Beispiele dafür nennen?

Kühlen Wir hatten eine Neuausschreibung für Gas und Strom zu einem Zeitpunkt, als die Energiekosten einen Höchststand hatten. Hier sind die bisherigen Kalkulationen weit weg von dem, was jetzt eintreten wird. Auch die Baupreissteigerungen sind für unsere Stadt wie für jede Privatperson unübersehbar. 10 bis 20 Prozent Mehrkosten sind schnell erreicht. Übertragen auf ein Investitionsvolumen von 15 Millionen Euro, führt dies zu Kostensteigerungen von eineinhalb bis drei Millionen Euro, die dann neu zu berücksichtigen sind. Wir wissen alle noch nicht so genau, wohin sich die Preise entwickeln werden, welche Preise stabil bleiben und welche nicht. Bis zum 30. April wollen wir die neuen Ansätze ermitteln und hoffen darauf, dass sie auch aufgrund der genannten Unwegsamkeit ihre Gültigkeit behalten. Mitte des Jahres werden wir den neuen Haushaltsplan aufstellen.

Welche Faktoren spielen hier noch eine Rolle?

Kühlen Mittlerweile leben 175 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Wegberg. Die Menschen sind zu 95 Prozent privat untergebracht worden, anders als bei der Flüchtlingswelle im Jahr 2015, als ein Großteil der Menschen in kommunalen Einrichtungen lebten. Das ist bislang gut gelungen, auch wenn es für die Stadt wenig steuerbar ist. Wegen der Landeseinrichtung in Petersholz und der privaten Aufnahmen hat Wegberg das Soll übererfüllt. Die Kosten zum Lebensunterhalt, die sich momentan noch am Asylbewerberleistungsgesetz orientieren, und die Wohnkosten trägt derzeit die Stadt. Aber es gibt die Zusage, dass diese Kosten pauschal von Bund und Land übernommen werden. Ab Juni übernimmt der Kreis die Kosten im Rahmen des Sozialgesetzbuches II.

Wie realistisch ist das politische Ziel, Steuererhöhungen bis 2024 zu vermeiden, um das Haushaltssicherungskonzept nach dann fast zehn Jahren wieder verlassen zu können?

Kühlen Die landesgesetzlichen Vorgaben sehen vor, dass wir mit unserer Haushaltsplanung gewisse Grenzen nicht überschreiten dürfen. Ein Eigenkapitalverzehr kann nur kurzfristig und in geringem Maße geduldet werden. Die Grundsteuer B ist die Stellschraube, an der wir letztlich drehen können, wenn wir keine anderen Kosten mehr senken oder andere Erträge heben können. Bei dem geplanten Investitionsvolumen, das wir uns vorgenommen haben, und den möglichen Kostensteigerungen weiß ich noch nicht, ob die Erträge genügend steigen, um das Defizit aufzufangen. Ich will eine Erhöhung der Grundsteuer B als letzten Weg nicht ausschließen. Auf diesen Umstand weist auch immer die Kommunalaufsicht des Kreises hin.

Was muss sich ändern, damit die Stadt wieder auf einem soliden finanziellen Fundament wirtschaften kann?

Kühlen Meines Erachtens müssen wir ganz stark in Ressourceneinsparung investieren, was zugleich auch das Klimathema betrifft. Wenn ich beispielsweise die Umrüstung der LED-Straßenbeleuchtung, Photovoltaik oder neue Steuerungs- und Anlagentechnik vorantreibe, dann habe ich zwei gute Punkte: Ich spare Energiekosten und betreibe Klimaschutz. Die langfristige Gestaltung der Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Friedhöfe wird im Rahmen der Festsetzung des Investitionsplans zu diskutieren sein: Schulen, Friedhöfe und andere kommunale Einrichtungen unterliegen einem stärkeren Wandel, als sie das noch vor 20 Jahren getan haben. Es gibt beispielsweise eine neue Bestattungskultur, sodass Friedhöfe heute anders geplant werden könnten. Auch bei den Schulen gibt es eine Umkehr: Die Gebäude sind für eine Nutzungsdauer von 60 Jahren ausgelegt, aber die Anforderungen an die Raumgestaltung ist sehr viel schneller überholt. Das gilt auch für den Ausbau des Offenen Ganztages. Man muss heute in kürzeren Zyklen mit veränderten Anforderungen denken. Die Entwicklung neuer Wohnbaugebiete ist für die Entwicklung unserer Stadt sehr wichtig und soll durch den Verkauf von Grundstücken Geld zurück in die Stadtkasse spülen.

Ein kritischer Posten im Haushalt sind auch die Straßen und Kanäle als größter kommunaler Vermögenswert. Aktuell wird ein neues Kataster erstellt. Wie kann der bestehende Sanierungsstau aufgelöst werden?

Kühlen Die Investitionen, die wir in den vergangenen zehn Jahren getätigt haben, konnten den Sanierungsstau an unseren Vermögenswerten nicht beheben. Um das Vermögen zu erhalten, ist eine kontinuierliche Sanierung sicherzustellen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage und der Kostenentwicklung wird es allerdings wichtig sein, die Investitionen sparsam auszuführen. Hier müssen wir dann über die Standards einer Maßnahme sprechen. Dabei soll das erneuerte Kataster helfen, um den Zustand der Straßen zu ermitteln und anschließend Prioritäten bei der Sanierung zu setzen.

Der Neubau der Feuerwache sorgt immer wieder für Diskussionen wegen der immens steigenden Baukosten. Wie beurteilen Sie die Situation?