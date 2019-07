Wegbergs Bürgermeister zur Klimadebatte : Wegbergs Bürgermeister Stock: „Ich hätte mir mehr Mut gewünscht“

Junge Leute demonstrieren im April bei der Friday-for-Future-Demonstration in der Wegbeger Innenstadt für mehr Klimaschutz. Unter ihnen ist auch Wegbergs Bürgermeister Michael Stock (SPD). Foto: Michael Heckers

Wegberg Nach der Klimadebatte im Wegberger Stadtrat übt Michael Stock (SPD) Kritik an den Fraktionen, die die Ausrufung des Klimanotstandes abgelehnt haben.

Die von ihm genannten Fraktionen lehnten es mit ihrer Mehrheit (20 zu 13) ab, den Klimanotstand in Wegberg auszurufen. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Bürgermeister Stock stimmten dafür. Nach Angaben von Michael Stock stellen Verwaltung und Politik bei jeder Maßnahme die Fragen nach der Rentabilität und unterziehen Projekte einer betriebswirtschaftlichen Analyse – gerade in Zeiten des Haushaltssicherungskonzepts. „Wieso kann das nicht auch in Sachen Klimaschutz geschehen?“, fragte der Bürgermeister.