Stadt Wegberg informiert : Bürgermeister Michael Stock: „Bleiben Sie bitte zu Hause“

Wegberg Die Stadt Wegberg informiert über die aktuellen Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Bürgermeister Stock appelliert an die Bürger.

Gaststätten und Restaurants müssen nach aktuellem Erlass schließen. Freizeiteinrichtungen, Vereinsaktivitäten sowie weitere nicht zwingend notwendige Einrichtungen müssen schließen. Dies gilt auch für Spielplätze und alle anderen öffentlichen Einrichtungen. „Die Lage ist ernst. Unsere Versorgung ist gesichert und deshalb bitte ich Sie, halten Sie sich an die Anweisungen und bleiben Sie bitte zu Hause, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Wir dürfen nicht riskieren, dass unsere Krankenhäuser nicht mehr in der Lage sind, uns zu versorgen, weil zu viele Menschen gleichzeitig mit dem Virus infiziert sind“, sagt Bürgermeister Michael Stock.

Abgesagt werden auch alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen. Jeglicher Sportbetrieb auf in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind untersagt.