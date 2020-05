Kritik an NRW-Landesregierung : Wegbergs Bürgermeister beklagt Regelungs-Chaos

Kritik an NRW-Landesregierung

Wegberg Nach Ansicht von Michael Stock (SPD) hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise den Ernst der Lage aus dem Blick verloren. Bürgermeister aus anderen Städten schließen sich ihm an.

Deutliche Kritik übt Wegbergs Bürgermeister Michael Stock (SPD) am Corona-Krisenmanagement der NRW-Landesregierung. „Sich widersprechende Mails aus dem Schulministerium. Eine Schulministerin, die offensichtlich überfordert ist und ein Ministerpräsident, der öffentlich sein Kabinett bloßstellt und die Eltern völlig durcheinanderbringt, sind augenscheinlich nur die Spitze des Eisberges und erwecken den Anschein, dass die Landesregierung den Ernst der Lage aus dem Blick verloren hat“, erklärt Stock.

Der Verwaltungschef der Mühlenstadt hatte sich schon während der Video-Pressekonferenz nach der Wegberger Ratssitzung darüber beklagt, dass die Presseankündigungen und kurzfristigen Erlasse der Landesregierung für Probleme bei den Verwaltungsmitarbeitern vor Ort sorgen und die Bevölkerung verunsicherten. Es sei schlicht und ergreifend nicht verständlich, wie sich die Länderchefs am 15. April mit der Bundeskanzlerin darauf verständigen, dass die Friseure sich auf eine Öffnung zum 4. Mai vorbereiten sollen, kommunale Ordnungsbehörden und Friseure dann aber von der Landesregierung mit der Vorbereitung allein gelassen werden. „Wie sollen sich die Friseure verlässlich auf eine Wiedereröffnung vorbereiten, wenn sie nicht wissen, welche Hygienestandards die Landesregierung verlangen wird?“, fragt Stock.

Wegbergs Bürgermeister, der stellvertretender Landesvorsitzenden der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK NRW) ist, nennt weitere Beispiele für das seiner Meinung nach schlechte Krisenmanagement der Landesregierung: Mittwochs kündige der Ministerpräsident an, ab Montag gelte eine Maskenpflicht im Einzelhandel. Freitagnachmittag werde die entsprechende Verordnung erlassen. Diese treffe dann plötzlich wesentlich weitergehende Regelungen und beziehe beispielsweise die Beschäftigten mit ein. „Dass die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sich danach zunächst an die kommunalen Ordnungsämter wenden, um offene Fragen zu klären, und dann für eine Umsetzung in einem sehr angespannten Markt für Hygieneartikel keine Zeit mehr haben, blendet die Landesregierung vollständig aus.“ Nach Ansicht von Michael Stock trägt das Regelungschaos maßgeblich dazu bei, dass die Akzeptanz der beschlossenen Corona-Maßnahmen bei den Menschen immer weiter verloren geht. „Das gefährdet den Zusammenhalt im ganzen Land“, meinen neben Michael Stock auch Bürgermeisterin Marion Weike (Werther) sowie die SPD-Bürgermeister Reiner Breuer (Neuss), Tim Kähler (Herford), Rajko Kravanja (Castrop-Rauxel) und Dirk Speckmann (Borgholzhausen). Die Bürgermeister begrüßen nach eigenen Angaben die beschlossenen Erleichterungen und den Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden, fordern aber ein vollständiges Abarbeiten der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und ein rechtssicheres Umsetzen der beschlossenen Maßnahmen, bevor neue Debatten über weitere Lockerungen angestoßen werden.