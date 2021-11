Wegbergs Bürgermeister Michael Stock im Interview : „Wie viel Freiwilligkeit wollen wir uns leisten?“

Wegberg Das Haushaltssicherungskonzept schränkt den Spielraum der Stadt ein. Trotzdem blickt der Bürgermeister zuversichtlich nach vorn.

Stock Um der Situation angemessen zu begegnen, verzichten wir in diesem Jahr auf eine große Bühne für unser musikalisches Rahmenprogramm, wie man sie in der Vergangenheit gewohnt war. Was aber nicht bedeutet, dass wir Abstriche bei den Konzerten machen. Sie finden nur in kleinerem Rahmen statt. So können wir die Menschen besser auf den Flächen verteilen, die uns zur Verfügung stehen. Ein Novum werden die Pagodenzelte im Weihnachtsdorf sein. Sie bieten Schutz gegen Wind und Wetter.

Stock Besonders freue ich mich darüber, dass die Erneuerung des Skateparks am Hans-Gisbertz-Stadion als Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche voraussichtlich noch in diesem Jahr fertiggestellt werden kann. Im Rahmen des Projektes „Sport am Beeckbach“ liegt uns ein Förderbescheid von drei Millionen Euro vor, die in die dortigen Sportanlagen und das Hallenbad fließen. Ein wichtiger Meilenstein für die Stadt ist ganz klar auch der Neubau der Feuerwache an der Maaseiker Straße. Der erste Spatenstich für dieses Projekt war im August. In Uevekoven wird das ehemalige Ziegeleigelände Simons zurzeit durch einen Privatinvestor erschlossen. Hier werden sich in den nächsten Monaten neue Gewerbe ansiedeln, wodurch die bisherige Industriebrache bald der Vergangenheit angehören wird. Mit den Aufstellungsbeschlüssen für neue Wohngebiete – darunter Maaseiker Dreieck, Wohnen an der Schwalm in Harbeck, Uevekoven und Hessenfeld in Dalheim – wollen wir auch den Menschen Wohnraum anbieten, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben.