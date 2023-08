Internet-Deal Wegbergerin wird beim Auto-Verkauf Opfer von Betrüger

(RP) In Klinkum ist eine Frau in der vergangenen Woche Opfer eines Betrügers geworden. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte die Frau am vergangenen Mittwoch, 16. August, ihr Auto über eine Online-Plattform zum Verkauf anzubieten. Daraufhin meldete sich auch prompt ein angeblicher Interessent, der vorgab, Deutscher zu sein und in den Niederlanden zu leben.