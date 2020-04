Wegbergerin rezensiert Bücher : Spitze Feder und wacher Blick

Wegberg Die Freizeitautorin und Leseratte Renate Müller schreibt nicht nur, sondern rezensiert auch neu veröffentlichte Bücher und gibt so Lesern fundierte Empfehlungen für die Auswahl des Lesestoffs.

Renate Müller bezeichnet sich selbst als „schnelllesende Leseratte“: So liest sie durchaus ein bis zwei Bücher oder auch mal mehr pro Woche, wobei sie für die dickeren Wälzer natürlich länger braucht. Da war es für die Wegbergerin, die in ihrer Freizeit auch mit Leidenschaft eigene Texte verfasst, nur ein kurzer Schritt hin zum Verfassen von Rezensionen zu Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Diese fundierten Empfehlungen für Leser veröffentlicht sie inzwischen an mehreren Stellen. Dabei weisen die jeweiligen Verlage wiederum häufig mit einem Link auf die Veröffentlichungen hin.

Bei der Frage danach, was eine gute Buchbesprechung ausmacht, schließt Müller von sich auf andere. „Ich versuche, in einer Rezension all das zu erwähnen und zu besprechen, was mich in einer Buchbesprechung interessieren würde“, führt sie aus, „Plot, Setting, Schreibstil, Spannung, Hintergrundrecherche, Authentizität und vieles andere mehr.“ Ganz wichtig erscheine es ihr, nicht zu spoilern, also niemals das Ende vorwegzunehmen oder gar im Krimi den Täter aufzudecken. Und: „Nicht zuletzt kann eine Rezension immer nur den Geschmack des Rezensenten wiedergeben, ist also immer subjektiv“, betont sie, „dabei bin ich immer ehrlich – die Tatsache, dass mir der Verlag das Buch unentgeltlich zu Verfügung stellt, beeinflusst meine Rezension in keiner Weise.“