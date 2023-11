Am Montag Wegbergerin erwischt Einbrecher im Wohnzimmer

Gleich zweimal haben Einbrecher am Montag in Wegberg zugeschlagen. Wie die Polizei berichtete, war ein Arzt, der auf der Maaseiker Straße wohnt und dort auch seine Arztpraxis betreibt, bereits am frühen Morgen gegen 4 Uhr durch ein lautes Poltern aufgewacht. Er stand auf und sah nach dem Rechten, stellte aber zunächst nichts Verdächtiges fest. Am nächsten Morgen bemerkte er aber, dass in seinen Praxisräumen jemand ein Fenster aufgebrochen hatte. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die unbekannten Täter Bargeld aus den Privaträumen, die an die Praxis angrenzen.