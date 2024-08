Für Frauen mit Kinderwunsch Wegbergerin bietet ganzheitliches Coaching

Dass Anika Graf den Frauen eine ganzheitliche Unterstützung bietet, zeigt sich auch an der langen Liste an Aus- und Fortbildungen, die sie erfolgreich absolviert hat: So ist die Diplom-Sozialpädagogin nicht nur Gesundheitsberaterin, sondern auch Entspannungs- und Resilienztrainerin, Meditationslehrerin, Psychologische Beraterin, ausgebildet in lösungsfokussierter Beratung nach Insoo Kim Berg und Steve de Shazer, Achtsamkeitstrainerin, Yin-Yoga-Trainerin, natürlich Kinderwunsch-Coach, aber auch Trauerbegleiterin. Letzteres erklärt sie so: . „Das gewünschte Kind wird in Gedanken real, und so ist auch die Trauer nach jedem vergeblichen Versuch real. Manche Frauen fallen jahrelang Monat für Monat in ein tiefes Loch, wenn am Zyklusende klar ist, dass es wieder nicht geklappt hat.“