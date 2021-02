Abschied von Franz Kücken : Wegberger Urgestein stirbt mit 73 Jahren

Das Wegberger Urgestein Franz Kücken ist am 29. Januar im Alter von 73 Jahren gestorben. Foto: Kücken

Wegberg Franz Kücken ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das Wegberger Urgestein war ein vorbildlicher Ehrenamtler und in vielen Vereinen aktiv.

Mit einer traurigen Nachricht meldete sich am Wochenende die Karnevalsgesellschaft KG Flöck op Wegberg. Am Freitagabend, 29. Januar, verstarb ihr Vereinsmitglied Franz Kücken im Alter von 73 Jahren.

Franz Kücken lebte in Beeckerheide und gilt als Wegberger Urgestein. Er war in mehreren Vereinen aktiv und stets zur Stelle, wenn er sich ehrenamtlich engagieren konnte. Viele Wegberger kannten Franz Kücken als Menschen, der stets offen und ehrlich seine Meinung gesagt hat. Bei der Karnevalsgesellschaft Flöck op Wegberg von 1878 war er seit 16 Jahren Mitglied. „Er war eine große Bereicherung für unseren Verein“, teilt die KG mit. Zwar habe er keinen roten Rock angezogen, aber er sei immer dabei gewesen, sei es beim Auf- und Abbau im Forum oder beim Biermarken-Verkauf. Außerdem stellte sich Franz Kücken bereitwillig als Fahrer mehrerer Tollitäten zur Verfügung. Auch bei der Dorfgemeinschaft Hei on Klei Gerichhausen engagierte sich Franz Kücken.

Weil er ein großes Interesse an der Ortsgeschichte hatte, besuchte Franz Kücken regelmäßig das Stadtarchiv. Einige Wegberger bezeichneten ihn als wandelndes Geschichtsbuch. Die Historie von Wegberg war sein großes Hobbys, bei der Wegberger Klängerstu’ef, der Mundartveranstaltung des Historischen Vereins Wegberg, war Franz Kücken Stammgast.

Aber auch der Sport war dem Wegberger Urgestein wichtig. Er spielte früher selbst Handball, war lange beim HSV Wegberg Mitglied und pfiff in den 1980er Jahren als Schiedsrichter unter anderem Damenhandball-Begegnungen der 2. Bundesliga. Auch für den Fußball konnte sich Franz Kücken begeistern, zwar war er kein Mitglied beim SC Wegberg, dennoch war er auch dort zur Stelle, wenn er helfen konnte. So sorgte er mit seinem Sohn im Sommer 2014 dafür, dass auf der Tribüne des Hans-Gisbertz-Stadions, der Heimspielstätte des Kreisliga B-Vereins SC Wegberg, neue Sitzgelegenheiten am Naturrasenplatz in den grün-weißen Vereinsfarben für die Zuschauer angebracht wurden.