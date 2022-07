Wegberger Unternehmer, Sportler und Mäzen​: Bernd Baltes ist gestorben​

Arsbeck Der Wegberger Unternehmer Bernd Baltes hat den Sport in seiner Heimat über Jahrzehnte hinweg gefördert. Vor allem dem Fußball und dem Skat war er eng verbunden. Nun ist er im Alter von 73 Jahren verstorben.

Mehrere hundert Menschen aus der Region gaben nun in Arsbeck dem Unternehmer, Sportler und Mäzen Bernd Baltes das letzte Geleit. Dieser war Ende Juni im Alter von 73 Jahren plötzlich und unerwartet an den Folgen einer Operation gestorben.

Baltes übernahm 1975 den väterlichen Dachdeckerbetrieb mit wenigen Mitarbeitern, baute diesen bis heute zu einem Mehrsparten-Unternehmen aus, das mit rund 75 Mitarbeitern neben den klassischen Steildacheindeckungen schon lange im Hallen- und Flachdachbau, im Industriebau im ganzen Rheinland bis hin zu den neuen Bundesländern tätig ist. Baltes engagierte sich als Handwerksmeister seit 1973 schon in jungen Jahren in der Dachdecker-Innung des Kreises, die ihn zum Ehren-Obermeister ernannte. Entsprechend zählten zu den Trauergästen Vertreter der regionalen Wirtschaft, die Bürgermeister von Wegberg, Michael Stock, Hückelhoven, Bernd Jansen, der ehemalige Heinsberger Bürgermeister Josef Offergeld.

Die ehemalige Wegberger Bürgermeisterin Hedwig Klein gestaltete den Wortgottesdienst zum Abschied, in dem sie die zahlreichen ehrenamtlichen Engagements des bis zuletzt als Geschäftsführer seines Unternehmens Tätigen würdigte. Der Arsbecker Pfarrer Klaus Buyel erinnerte an Baltes‘ Unterstützung für seine Hilfsprojekte in Afrika.