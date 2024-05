Zusammenschluss Wegberger Tisch fusioniert mit St. Martin hilft

Seit fast 20 Jahren hilft der Wegberger Tisch bedürftigen Menschen mit Lebensmitteln, die örtliche Supermärkte, Discounter, Bäckereien und Metzgereien zur Verfügung stellen. Hierbei handelt es sich um Lebensmittel, die zwar noch verzehrbar sind, aber wegen des bevorstehenden Ablaufs des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr in den Verkauf gehen. Die dem Wegberger Tisch angebotenen Lebensmittel werden von ehrenamtlich tätigen Helfern in den jeweiligen Geschäften abgeholt und zweimal wöchentlich mittwochs und samstags an insgesamt etwa 40 bedürftige Menschen verteilt – Tendenz steigend. Neben der wertvollen Hilfe für Menschen können so die noch verwertbaren Lebensmittel vor der Abfalltonne gerettet werden.