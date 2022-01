Am Samstag in Wegberg : Sternsinger spenden Segensspruch und sammeln für Afrika

Die Sternsinger der Pfarrei St. Martin überbrachten der Ersten Beigeordneten Christine Karneth (2. v. l.) und der gesamten Stadtverwaltung ihren Segenswunsch. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg Wegen der Pandemie können die Sternsinger nicht wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen, auf den Segen muss aber trotzdem niemand verzichten.

Eine Abordnung der Sternsinger aus Wegberg hat der Ersten Beigeordneten Christine Karneth und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung den Segenswunsch der Heiligen Drei Könige überbracht. Ihr Segensspruch fand über dem Haupteingang des Rathauses seinen Platz. Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ sammeln die Sternsinger dieses Jahr für die Gesundheitsförderung von Kindern insbesondere in Afrika. In den kommenden Tagen werden die coronabedingt vorgebuchten Hausbesuche nur von einer Sternsingergruppe durchgeführt. Weitere Gruppen sammeln für die Aktion während der Gottesdienste an diesem Wochenende.

Wie die Pfarrei St. Martin mitteilt, können die Sternsinger aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen. Es besteht aber trotzdem die Möglichkeit, den Segen zu erhalten und für Kinder in Not zu spenden: Den Segen gibt es in vielen Kirchen der Pfarrgemeinde und in verschiedenen Geschäften im gesamten Stadtgebiet, darunter die Buchhandlung Kirch, Bäckerei Hinzen, Entenapotheke, Lebensart oder der Hofladen Kresken. Überall dort werden auch die Spendendosen zur Sternsinger-Aktion aufgestellt.

Am Samstag, 8. Januar, sind die Sternsinger von 10 bis 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul und von 10 bis 12 Uhr in der Pfarrkirche St. Barbara Uevekoven. Segen und Spendendosen stehen dort bereit. In Dalheim (15. Januar), Klinkum (15. Januar) sowie in Rickelrath und Balkhoven (8. Januar) wollen die Sternsinger unter Einhaltung der 3G-Regeln die Haushalte besuchen. In Wildenrath soll erst kurzfristig am 12. Januar entschieden werden, ob Hausbesuche am 15. Januar möglich sind.