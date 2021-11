Wegberger Verwaltung sieht geltendes Recht verletzt : Stadtrat will Namen, Datenschützer sagen nein

Wegberg Nomen est omen: Seit fast zwei Jahren beschäftigen sich Rat und Verwaltung mit der Frage, ob Klarnamen bei der Beratung von Personalangelegenheiten zulässig sind.

Die ursprüngliche Forderung der Christdemokraten, die im Wegberger Rat die mitgliederstärkste Fraktion stellt, lautete wortwörtlich: „Bei jeder Vorlage – unabhängig ob Stellenplan, Thema Wiederbesetzungssperre, Mitteilung zur Prognose zum Eintritt in den Ruhestand etc. – ist neben den Organisationsziffern […] eine Klarliste bzw. Übersetzungsliste seitens der Verwaltung mit vorzulegen, die zu den Organisationsziffern den Namen des jeweiligen Mitarbeiters sowie schlagwortartig das Tätigkeits- bzw. Aufgabenfeld enthält.“ Um dem Datenschutz Genüge zu tun, sollten diese Listen den Ausschuss- oder Ratsmitgliedern in der jeweiligen Sitzung ausgehändigt und nach dem Ende der Sitzung wieder an die Verwaltung zurückgegeben werden.

Die damalige behördliche Datenschutzbeauftragte der Stadt Wegberg hatte daraufhin festgestellt, dass die Vorlage einer Klarliste – unabhängig in welcher Form – wegen datenschutzrechtlicher Vorschriften unzulässig sei. In der Folge entschied der Rat Ende Juni 2021 mit den Stimmen von CDU, Aktiv für Wegberg und Freie Wähler, Klarnamen künftig nur in nicht-öffentlicher Vorlage zu nennen. Bürgermeister Michael Stock kündigt daraufhin eine Beanstandung auch des modifizierten Ratsbeschlusses an, da dieser rechtswidrig sei. In seinem Begründungsschreiben heißt es: „Ein Erfordernis einer namentlichen Nennung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für die Aufgabenerfüllung als Ratsmitglied weder bei der Verabschiedung des Stellenplans noch bei der Prognose zum Eintritt in den Ruhestand ersichtlich.“ Dies gelte unabhängig davon, ob die Klarliste direkt der Vorlage beigefügt oder im Rahmen der nicht-öffentlichen Beratung zur Kenntnis gegeben werde.