Beschluss in Wegberg vertagt : Stadtrat für Jugendparlament

Wegberg Einen Beschluss gab es noch nicht. Trotzdem sendet der Rat positive Signale. Nach der Sommerpause kommt das Thema wieder auf die Tagesordnung.

Die Stadt Wegberg könnte schon bald ein Jugendparlament bekommen. Der Stadtrat hat inseiner Sitzung am 23. Juni zwar noch nicht über einen entsprechenden Antrag der Linkspartei abgestimmt, dennoch unterstützten nahezu alle Fraktionen den Vorschlag. „Es hat sich schon angedeutet, dass der Rat das gerne so hätte“, sagte Bürgermeister Michael Stock unserer Redaktion.

Zur Abstimmung wird es nun voraussichtlich bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause am 1. September kommen, die zugleich die letzte Ratssitzung vor der Kommunalwahl ist. Grund dafür ist, dass die CDU-Fraktion noch Beratungsbedarf sieht. „Grundsätzlich stimmen wir dem Thema zu, wir sind derzeit aber noch in Kontakt mit anderen Kommunen, die schon ein Jugendparlament haben. Von denen wollen wir uns noch Rat einholen“, sagte die Fraktionsvorsitzende Petra Otten. Durch die anstehende Sommerpause und die derzeit vorrangige Bewältigung der Corona-Pandemie gebe es in dieser Sache ohnehin keinen Zeitdruck.

Die Verwaltung hatte sich zunächst skeptisch über den Vorschlag geäußert. Dass der Nachwuchs an Kommunalpolitik beteiligt werden soll und ihm Entscheidungen transparent und nachvollziehbar vermittelt werden müssen, sei wichtig. Dennoch hätten verschiedene Projekte in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, dass die Zahl der Jugendlichen, die sich langfristig in einer solchen Arbeit binden wollen, sehr begrenzt ist. Als Beispiel nannte die Stadt das KidS-Projekt zur Kommunalpolitik in der Schule. Zu den vier geplanten Terminen hatten sich bislang nur 24 Schülerinnen und Schüler gemeldet.