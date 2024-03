Frühlingsgefühle in Wegberg So erwacht der Körper aus dem Winterschlaf

Endlich ist der Frühling da. Zwar ist es noch etwas kühl, doch die ersten Sonnenstrahlen kitzeln das Gemüt und munteres Vogelgezwitscher sorgt für einen schwungvolleren Start in den Tag. Wenn die Natur erwacht, sprühen auch die Menschen förmlich vor Energie – zumindest im Geiste, denn oftmals stecken die dunklen Wintertage noch in den Knochen – oder eher im Blut. Denn dort ist die Konzentration des Schlafhormons Melatonin noch immer sehr hoch. „Da schafft Bewegung – gerne an der frischen Luft – Abhilfe“, weiß Manfred Maschke. Für den Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Wegberg ist sportliche Betätigung ein wahres Lebenselixier, und das möchte er an möglichst viele Menschen weitergeben.