Wegberger Spendensteine Bunte Steine für den guten Zweck

Angefangen hat alles 2019, als sie ihre Leidenschaft fürs Malen entdeckt hat. „Das Malen auf Leinwänden ist nicht meine Welt. Ich hatte aber per Zufall einen Mandalastein gesehen und wollte welche für meinen Garten anfertigen“, erinnert sie sich. „Eigentlich wollte ich den ganzen Gehweg damit verzieren, aber mein Mann meinte zurecht, dass ich daran wohl nicht lange Freude haben würde, weil die Steine begehrt sein werden“, fügt sie lachend hinzu. Sie zeigte Fotos von ihren Werken in den sozialen Medien und hat sich so den Mühlensteinmalern angeschlossen, mit denen sie Geld für Ben Herrmann aus Klinkum sammelte. „In etwas mehr als zwei Monaten haben wir 16.000 Euro zusammenbekommen“, sagt sie immer noch erstaunt. Vor knapp zwei Jahren machte sie dann das Projekt Wegberger Spendensteine zu ihrem eigenen. „Am Anfang malte ich auf Steinen aus der Natur, aber das ging auf Dauer nicht. Also habe ich einen Handel in Berlin gefunden, bei dem ich die hochwertigen Steine bestelle.“ Dabei sei es ihr wichtig, dass das Material nicht von den Spendeneinnahmen finanziert werde. „Alles, was ich einnehme, geht an die Tiere in Not. Es werden in der Zeit zwischen 5000 und 7000 Euro gewesen sein“, kann sie nur schätzen.