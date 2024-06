Alkoholprävention Wegberger Schüler werden über die Gefahren aufgeklärt

Im Rahmen der Aktionswoche „Alkohol“ im Kreis Heinsberg haben sich die Edith-Stein-Realschule und die Schule am Grenzlandring in Wegberg entschlossen, gemeinsam einen Alkoholpräventionstag zu gestalten. Dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten und dem Kreisgesundheitsamt durchgeführt wird, zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 und 8 über die Risiken und Auswirkungen des Alkoholkonsums aufzuklären.