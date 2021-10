Vereine sind sich einig : Wegberger Rosenmontagszug 2022 findet statt

Wegberg Nach Gesprächen mit allen beteiligten Karnevalsvereinen in konstruktiver Atmosphäre steht die Entscheidung. Doch wegen der Pandemie gibt es besondere Herausforderungen.

Konkret an den Gesprächen beteiligt waren Vertreter der KG Laakebüll Rath-Anhoven, der KG Sonn Männ, der Merbecker KG, der KG Flöck Op Wegberg und der DG Hei on Klei Gerichhausen. Somit soll sich der närrische Lindwurm am Rosenmontag, 28. Februar 2022, in Bewegung setzen und seinen bewährten Verlauf nehmen. Die Teilnehmerzahl und die Anzahl der Karnevalswagen soll auf dem Niveau der vorherigen Umzüge liegen. „Die Gespräche zur Durchführung des Rosenmontagszugs fanden in konstruktiver Atmosphäre statt. Insofern sind wir uns auch sicher, dass wir gemeinsam die Veranstaltung auch unter den Vorgaben, die die Folgen der Corona-Pandemie womöglich notwendig machen, gestemmt bekommen“, teilen die Veranwortlichen mit.