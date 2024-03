Ehrung für Nazim Baliu Wie ein Wegberger zum Lebensretter wurde

Der 8. August 2020 war ein heißer Sommertag. Ein Tag, den Nazim Baliu wohl nie vergessen wird. Ein Tag, für den er jetzt mit einer Öffentlichen Belobigung des Landes NRW ausgezeichnet wurde. Doch von vorne: Am Morgen dieses 8. Augusts fasste er den Plan, mit seiner schwangeren Frau und den beiden Söhnen an einen Badesee in Roermond fahren. „Der war sozusagen wegen Überfüllung geschlossen, sodass wir uns für den Venekotensee in Mönchengladbach entschieden haben, um uns etwas abzukühlen“, erinnert sich der 35-Jährige, der mit seiner Familie in Moorshoven lebt.